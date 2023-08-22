華南金今日舉行法說，對於下半年的房市的看法，整體房市交易量應該與上半年持平或略增，仍不如去年下半年，價可能會盤整向下，要審慎看待。

今年上半年全國不到14萬棟，年減幅度達18.7％，今年7月《平均地權條例》上路，第2季預售屋趕在修正法規實施之前，有價量齊揚的情況，加上央行持續信用管制、囤房稅2.0修法，即將在2025年開徵，下半年房市交易頂多與上半年持平或略微增加，但應該比去年下半年少，量出不來價可能盤整向下，比較審慎看待。

華南如何看待爛尾樓？台灣是否會出現「大量」爛尾樓，華南銀行如何控管？華南銀行表示，現在台灣資金還算充沛，不是缺乏資金，而是成本的問題，包含資本計提的要求。

華南銀認為，台灣不至於出現大規模爛尾樓事件，而銀行本身對於體質不好、中小企建商就有風險控管措施，例如不動產開發案、土建融資都要「不動產開發信託」、「預售價金信託」措施，確保開發案可以開工。不論是市場面或者銀行控管還不會出現房市大幅崩跌的情況。

華南銀行進一步表示，承作的土建融資都是大型、財務體質佳、具推案實力的建商，並且還有信託、確保建商專款專用，避免被挪用或移作其他用途；另外也遵守央行的信用管制措施，貸放成數只有五成，並且保留一成等拿到建照、動工之後才會撥款，等於建商自備款要六成。

中小型建商面臨營建成本增加、央行的信用管制，資金壓力也較以前大許多，所以銀行會更加緊密注意以維持銀行的授信品質。

華南銀行法說資料，今年上半年房貸餘額6514億元，年減0.6％，而預期下半年房貸可望回溫，大約小幅成長3％到5％左右。