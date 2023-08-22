選在七夕當天，華山基金會高雄A區「2023愛老人 中秋亮起來」K歌餐會，上午10時30分於左營四海一家餐廳萬壽廳舉行，為2對老老照顧夫妻一圓婚禮夢，活動由台灣中油煉製事業部高雄煉油廠捐款支持，讓177位華山服務的弱勢長者齊聚宴會，迎來久違K歌歡唱。

今年愛老人K歌餐會選在七夕情人節，由法國台北婚紗準備婚紗妝髮及拍攝、囍匠樂團演奏「家後」、台灣中油煉製事業部高雄煉油廠楊進國廠長證婚，讓2對結縭近一甲子的長輩穿著結婚禮服，再次見證老老相依的真摯感情，阿嬤情不自禁親吻起阿公，留下美好畫面。

現場參與的177位長輩，睽違3年疫情，再次K歌大展歌喉，也跟久未見的老朋友談天說地，化解日漸步入老齡的憂鬱，現場氣氛熱鬧溫馨。

華山基金會免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、陪同就醫、護甲、年節關懷、促進社會參與等。

高雄A金門（原高雄市、金門）目前服務1500位長輩，誠摯邀請支持「愛老人 中秋亮起來」公益活動，籌募弱勢長輩常年服務經費，「送愛到家~因為有您」認助一位長輩每月1250、一年1萬5000元，用定期定額的捐助，提供孤老穩定的到宅服務。