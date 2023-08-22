蔡英文總統繼今年3月底出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯之後，傳出9月下旬將再度率團前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，對此，總統府發言人林聿禪僅表示，總統若有出訪行程的規劃，總統府會適時及主動對外說明。

蔡英文在2018年我國與史瓦帝尼建交50周年時，就曾在史國國王邀請下率團前往，此次外傳再次出訪，展現對台史兩國邦誼的重視，總統府祕書長林佳龍、副祕書長張惇涵、國安會祕書長顧立雄等人外傳也將隨行。

不過，總統府回應媒體詢問僅表示，總統若有出訪行程的規劃，總統府會適時及主動對外說明。