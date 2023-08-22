網紅「館長」陳之漢近日表示，自己當年遭槍擊，背後主使者就是民進黨，引發各界譁然，民進黨也在17日對他提告誹謗。對此，陳之漢不滿地說，自己當年批評國民黨、高雄市前市長韓國瑜都沒有被告，現在民進黨除了告他，還透過側翼要搞垮其生意，這就是監督民進黨的下場。而最近有一份最新的民調指出，對於館長的言論，有92％的網友認為「民進黨一點也不民主，囂張跋扈，綠色恐怖，2024必須下架！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》22日對於「館長悲嘆：罵韓國瑜沒事，罵民進黨抄家，你怎麼看？」進行網路民調，截至22日晚間21時止，已有3萬人參與投票，有92％的網友認為「民進黨一點也不民主，囂張跋扈，綠色恐怖，2024必須下架！」、有8％的網友認為「民進黨超級讚！」

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「館長仗義執言，為老百姓發聲，絕對站在正義這一邊，加油！」、「站在正義這一邊，不站政治立場，做中間選民」、「現在的館長雖然還是滿口三字經，但被他的公平正義被吸引了，他可以不怕身命的威脅也要為老百姓表達內心的聲音，讓人佩服與感動啊！」、「沒整合怎麼贏，綠的基本盤就沒辦法贏了，要輪替只能藍白整合」。