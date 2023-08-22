台灣機車行多，許多人會到車行替輪胎打氣，但這項服務是否應該收費，有機車行在大門口掛上紅布條，告知沒消費的客人要打氣須付50元，要老闆幫忙灌氣則收費100元，畫面曝光吸引3萬人熱議，老闆也出面解釋收費原因。

一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」發文，分享一家機車行門口掛上紅布條，上頭寫道「因原物料成本調漲！沒消費光（自己）借打氣收費50！林北幫你灌收費100！（熟客除外！）力宏敢！」，語氣強烈引起3萬人熱議。

不少網友紛紛表示，「什麼時候空氣原料成本漲價了？」、「打氣機跟原物料調漲有什麼關係嗎？他們空氣也是從廠商一袋一袋叫來的嗎」、「成本是能有多少？這樣只是趕走隱藏客源，你就慢慢做你的熟客」、「不能說老闆不對，但這布條肯定會影響生意」、「我覺得50元沒多少，但我看老闆的行事作風，我不會進去修，我怕我進去被當盤子」。

另一派網友則力挺老闆，「一堆免費仔在爭辯原物料定義，50都出不起騎個雞毛車？吃相難看」、「感覺很多人覺得打個氣空氣不用成本耶。要不你租個店面準備一台空壓機插上電，隨時等別人來免費打氣」、「覺得老闆有問題的是因為你還沒受過奧客的摧殘吧，真是羨慕」、「老闆一定是鳥事遇多了才這樣吧，機器、人、時間都是成本，我還要花時間幫你打氣，難免會影響到維修中的車輛」。

根據《東森新聞》報導，機車行老闆感嘆因為奧客太多了，有人拿球、腳踏車、游泳圈來打氣，修車忙碌時還要抽空幫忙打氣，可能會造成工作缺失，所以直接掛上布條公告收費，減少民眾想免費打氣的情形。