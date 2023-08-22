大陸選秀節目《中國好聲音》近來黑幕頻傳，不少學員都出面發聲，引爆網友不滿，紛紛揚言抵制，而不只大陸，台灣兩大選秀節目《超級星光大道》、《超級偶像》的選手，之前也在節目大爆錄製秘辛。

吳宗憲和女兒吳姍儒主持的《小明星大跟班》，去年邀來「超偶幫」和「星光幫」的選手，大爆歌唱選秀節目背後的秘辛，獲得第4屆《星光大道》第3名的林鴻鳴透露，進到前十強後，感覺節目為了多樣性，會特地留下某種歌路的選手，遲遲不淘汰。

同樣也參加過《星光大道》的梁一貞則委屈爆料，因為自己是以發片歌手身分參賽，被網友和同期選手認為她是製作單位派來內定的，「不過後來大家就放心了，因為我中途被淘汰了。」

而獲得《超級偶像》第2屆亞軍的符瓊音，則爆料她那屆發生一件蠻大的事，那時候已經進入10強，有選手整段大忘詞，製作人就建議他換一首最強的歌，「然後我們所有人都知道他是當場重比重錄，就為了留下他」。

超偶/星光幫同學會！ 歌唱選秀節目背後的秘辛。（影／取自我愛小明星大跟班YouTube）

艾成也補充說：「當時還喊卡清場，讓全部觀眾出場，『處理完』後再進來重錄」，但最後這名選手因為受到大家攻擊，壓力太大自己提出要退賽。