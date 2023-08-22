八二三炮戰65週年前夕，國民黨總統參選人侯友宜今(22日)提早抵達金門，並提出6大主張，打造金門成為「兩岸經貿示範區」，其中包括推動金門與對岸的通電通氣。對此，台電表示，金門地區現有發電機組供電能力足夠，可滿足金門地區尖峰用電，無須向中國大陸接電。

侯友宜今在金門拋出6大主張，其中提到金門與泉州通水已經5年，鄉親不再受缺水之苦，著眼金門長遠的經濟發展與回應民生需求，承諾會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程與天然氣管線。

台電發布新聞稿表示，金門地區現有發電機組供電能力足夠，現有發電機組裝置容量共約113.3MW，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW，且預估至120年用電需求約65MW，足以滿足其用電成長需求，無須向中國大陸接電。且未來持續增加綠能建置，台電也同步強化電網韌性，持續提升供電品質。

台電表示，金門地區目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，整體機組裝置容量為113.3MW，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統，使金門地區機組運轉與電力系統調度更穩定可靠，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW，備轉容量充裕。

台電指出，中國大陸電力頻率及電壓與金門電網不同，若建設海底電纜界接，仍須增設變頻站及變電站，地方溝通及用地等問題尚待解決。且若中國大陸因氣候或事故因素停止送電，金門電力系統恐面臨限電情形，故金門地區仍須有足夠自主備用之發電機組，確保供電穩定。

針對金門跳電問題，台電也提到，為提升金門地區供電穩定，台電已持續建置智慧變電所及加強配電自動化系統，可大幅降低供電事故發生，且金門地區用戶已全數裝設智慧電表，在智慧電網穩定運作下，系統供電穩定。