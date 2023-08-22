大陸昨（21）日以台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，宣布暫停輸入。對此，農業部長陳吉仲在臉書發文回應，稱陸方已讀不回，並保證農民收益不會受到影響。對此，前立委郭正亮22日就表示，「芒果的金額才沒多少錢，光是最近聚碳酸酯，那個金額就是375億台幣，我看你經濟部怎麼去弄，怎麼補貼、幫忙？這就是平常都不處理、不面對，現在問題來了，根本沒招」，引發討論。

郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得芒果真的比較奇怪，它事實上出口的比例也不高，如果扣除日本和韓國，出口到中國大陸和香港事實上都是中低價位的，所以總金額也不大」，郭正亮坦言，「所以給我的感覺就是對台灣的農產品已經變成一種程序了，『我警告過你兩次，第三次在發現我就幹了』，如果要政治性，那選這個議題也太怪了，一點作用都沒有」。

郭正亮更接著說，「事實上大家現在緊張的不是芒果，大家緊張的是大陸農產品可不可以進來，因為那個貿易壁壘調查，裡面有1066項是農產品，這個衝擊才大，到時候一大堆農產品，人家認為是不公平貿易，看你怎麼辦」，郭正亮認為，「王美花根本沒有做任何準備，18年來都沒有處理，累積到2509項，看你一下怎麼處理，這才是真正比較大的問題」。

郭正亮最後更說，「這問題還會延續到明年不管誰當選，因為明年1月12日就是截止時間，就公告了，芒果的金額才沒多少錢，光是最近聚碳酸酯，那個金額就是375億台幣，我看你經濟部怎麼去弄，怎麼補貼、幫忙？這就是平常都不處理、不面對，現在問題來了，根本沒招」。