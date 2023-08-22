各大醫院近期因護理人力不足，出現「有床沒人」亂象，只能關床，尤以北部情況嚴重，傳台北馬偕醫院已關了200床以上。衛福部長薛瑞元今(22日)坦承，今年確實離職率較高，但9月護理人員放榜後就會有新血。胸腔科醫師蘇一峰PO出醫院現場照片直言，病床擺在倉庫，病房空蕩蕩沒擺病床，病人就這樣苦等不到病床。國民黨立委鄭麗文強調，去年底至今已有1700名護理師辭職，衛福部更推估明年護理師將短缺2.4萬人！

鄭麗文今(22日)在臉書發文表示，根據衛福部的《未來十年護產人力供需評估研究》資料推估，明年護理師短缺2.4萬人！你能想像沒有護理師的醫院嗎？但是這樣的情況正在發生，醫院光有病床，卻沒護理人力，醫院紛紛爆出關床潮！「做功德，誰撐得下去？」

「北部醫院平均關床8％至10％！」鄭麗文指出，不只醫學中心，連區域醫院都關了約1成病床，據媒體報導台北馬偕關了200床以上、振興醫院也關逾100床，新光醫院也關近50床、亞東醫院關了5％至10％，一床難求的北市聯醫開床率也無法達到100％，在病房量能嚴重不足的情況下，急重症病人到急診，至少要苦等48小時以上，才能轉入病房。叫醫護人員忍耐做功德，以後忍耐的就是病人！

鄭麗文質疑，護理師工會統計，去年年底到現在已有1,700名護理人員辭職。不能丟下病人罷工只能辭職，類罷工？而且，護理師的工作不但要有專業知識，還要能在高壓情境處理病人與家屬的情緒，確實比其他職業存在更多風險。除了醫護相關人員，哪一個職業要冒著可能感染肺結核、疥瘡的風險呢？哪個職業要承受第一線病人與家屬的情緒壓力呢？哪一個職業需要這樣在這樣的工作環境下，還長時間的輪班、加班？

「一旦護理人員不足，將嚴重衝擊醫療體系！」鄭麗文強調，護理人員的健康風險和情緒的壓力都非常高，這些都應該納入薪資水平的考量因素，但是令護理人員難過的是，相較主計總處10日公布的經常性薪資平均45,429元，護理人員平均薪資並沒有比較高！相對較低的薪資，卻經常性超時工作，都應該給予護理人員更合理的工作條件與薪資。呼籲蔡政府正視護理人力短缺問題，別再讓護理師做功德！