【立綱氣象報報】白天外出防曬多喝水 午後局部陣雨

近日回歸夏季天氣型態，氣象局表示，明日到周五（8/23~8/25）各地都要提防午後雷陣雨，特別是山區的雨勢可能更顯著，周六（8/26）過後東半部降雨機會增加，西半部則多雲到晴。專家指出，日本氣象廳已將熱帶擾動91W升格為熱帶性低氣壓，目前中心持續「爆對流」，不排除威力繼續增強、環流擴大，其位置靠近台灣，未來路徑、是否會發展成颱變數還是很大，需持續觀察。

氣象局表示，明日各地普遍多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，白天感受高溫悶熱，可達32到35度，大台北、中部近山區及花東縱谷局部地區上看36度；降雨方面，清晨到上午雲林以南沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地皆有可能下雷陣雨，尤其山區降雨會特別劇烈，恐怕會一路下到晚上。

氣象局提醒，25日之前，午後各地都容易有局部雷陣雨，外出記得攜帶雨具。（圖／氣象局）

氣象局分享未來一周天氣，26日過後，東半部有零星陣雨，西半部則以午後降雨為主。（圖／氣象局）

中央氣象預報員陳姵安表示，周五前各地天氣沒有太大的變化，皆要提防午後雷陣雨，山區、部分平地可能有較大雨勢，周六到下周二環境轉為偏東風，迎風面的東半部有零星陣雨，西半部還是多雲到晴、午後有雨。

至於未來是否會有新的颱風威脅台灣？陳姵安表示，本周沒有明顯的熱帶系統發展，熱帶性低氣壓生成的機會偏低，預估下周起南海至菲律賓東方海面的大低壓帶逐漸北移，其中可能會有些熱帶擾動，但仍需持續觀察。

臉書粉專《觀氣象看天氣》今日傍晚的最新貼文則指出，菲律賓東北側海面的熱帶擾動91W已被日本氣象廳列為為熱帶性低氣壓，其中心持續「爆對流」，若再進一步鞏固，將吸收更多跨赤道氣流以及西南季風的能量，使得強度提升、環流擴大。預估初期路徑滯留或緩慢往偏北北西方向移動，後期的變數還是很大，由於該熱帶性低氣壓離台灣不遠，未來發展值得注意。