去年7月高雄市左營區美術館一處豪宅工地內，陳姓板模工和黃姓板模工發生口角，陳男持摺疊刀一刀插進黃男胸口，黃男經送醫後搶救不治。一審法官認陳男刺一刀後並未「追殺」，應無殺人犯意，依傷害致人於死罪判8年，可上訴。高雄高分院22日宣判，駁回檢方上訴，可上訴。

去年7月16日下午，陳男不爽黃男罵他的上司，為了幫上司出一口氣，在工地發生口角爭執。

當時黃男先動手推陳男，陳男便拿出摺疊刀朝黃男攻擊，黃男出手阻擋、前臂遭刺傷，陳男見狀再補一刀，朝黃男胸口刺去，慌亂中陳男騎車逃逸。

當時黃男倒地，胸口大量流血，同事見狀立刻叫救護車、將人送醫急救。黃男到院後沒多久便搶救不治。當晚警方循線在鳳山區一間網咖將陳男查緝到案，在他身上找到犯案工具，依殺人罪移送。

驗屍報告指出，黃男胸部傷口深達9.5公分，因刀傷刺入胸骨、心包膜、心臟，導致心包填塞、大量血胸及氣胸（右肺塌陷）。

開庭時，陳男坦承持刀殺人，但強調原本只是想傷害教訓黃男一下，黃男剛好手平舉，刀子才會刺向他的胸部。法官認為，陳男出手的第一刀並非朝要害部位刺，加上黃男受傷倒地後，陳男也未繼續上前追殺，應無殺人犯意，改依傷害致死罪判8年，可上訴。

檢方認為判刑太輕上訴，高雄高分院認為，原審認事用法無誤，駁回檢方上訴，維持原判，可上訴。