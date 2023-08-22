本土劇當家花旦李燕拍攝許多八點檔，近年多出演第一女主角，外型亮麗的她很有觀眾緣，有「台劇女神」的稱號，近期她花時間經營副業品牌，5月宣布與工作夥伴陳茂榮結婚，有網友表示李燕看起來有些胖了，懷疑是否懷孕，對此她親自給出回應。

李燕今（22）日在社群平台發文透露她放飛自我後，實在太隨性了，連體重也跟著放飛，強調「本人沒懷孕，本人沒有什麼懷孕三個月不能講這回事，本人只是胖」她自嘲「逃不過大家的火眼金睛，胖真的遮不住，連我媽都說我胖，在我瘦下來前只能發大頭照了」。貼文曝光後，女星李亮瑾留言「我大笑，七夕情人節快樂」，老公陳茂榮嘴甜道「不準妳這麼說，太瘦了」，網友們也表示「把老婆養得圓圓的就不會跑掉了，好深的套路呀」、「這樣很美」、「幸福肥啦！好棒！好棒！」、「這是幸福的身材」、「這樣的身材很好啊⋯⋯」、「身心靈放鬆後就會開始長肉了」。

李燕今年5月公開認愛，宣布與自創品牌「Kocskin克麗詩黛」的大股東陳茂榮登記結婚，過去她與彰化縣議長謝典林離婚，曾放話不會再步入婚姻，如今她幸福自嘲：「對啦！我現在自己打臉了！」並坦言老公跟她一樣都是再婚。李燕與陳茂榮相識約18年，老公大她7歲，本業是做保養品，過去陳茂榮找她代言保養品，這5年來兩人共同經營品牌「Kocskin克麗詩黛」成為合作夥伴，這才日久生情，去年5月對方向她告白，5月29日是他們交往滿一年的紀念日。