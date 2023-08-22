39歲女星周曉涵以網路美少女和逢甲大學校花爆紅，出道後拍了多部知名電視劇，目前已是許多台劇爭相邀約的女主角。周曉涵今（22）日七夕放送養眼照，穿著比基尼在飯店床上蹦跳，罩著都是洞的透視長裙，傲人上圍和曼妙曲線全被看光。

周曉涵近年工作邀約不斷，無論是戲劇或廣告代言，都能見到她的身影，今日七夕似乎仍跑行程，她仍不忘一直支持她的粉絲，在IG曬出多張清涼比基尼照，像是替自己加油打氣，「工作不忘找時間玩樂，玩樂也不忘帶上工作」，不難看出她在飯店裡也能玩得很開心。

周曉涵穿上比基尼和透視長裙，火辣身材全被看光。（圖／摘自周曉涵IG）

但網友們目光焦點幾乎都放在周曉涵火辣身材，照片中她穿著一套比基尼搭配一件透視款長裙，胸前深V炸出飽滿上圍，加上「全身都是洞」的設計讓前凸後翹曲線一覽無遺，極品身材全被看光；許多人忍不住讚嘆，「女神真性感」、「會不會太美」、「男友視角嗎？快流鼻血了，好辣好辣」。

其實周曉涵外型亮麗，是許多人的女神，但她21歲時曾經歷險毀容的車禍，在親朋好友支持下才走出傷痛，重新振作起來；周曉涵從2005年加入演藝圈後，至今美貌與身材都沒太大改變，也被大讚是「凍齡女神」。