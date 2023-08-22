陸企恒大與碧桂園的債務危機，引發市場恐懼情緒，唯恐2008年全球金融危機慘劇重演。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）指出，就算中國大陸真的面臨2008年式的金融危機，美國所受的影響將「小得驚人」，甚至可能有助美國降低通膨。

克魯曼21日在《紐約時報》的專欄中，以「中國的危機有多可怕？」為題，探討中國債務危機的狀況與可能產生的影響。克魯曼表示，雖然中國看似徘徊在2008年金融危機般的邊緣，但要說這場危機會大舉蔓延至全球，特別是美國的話，答案顯然是「不會」！

克魯曼表示，據他所知，美國對中國潛在危機的曝險「小得驚人」。美國在中國大陸與香港的直接投資約為2150億美元（約新台幣6.88兆元），基本上為股票與債券的投資組合略高於3000億美元（約新台幣9.6兆元）），總計約5150億美元（約新台幣16.48兆元）。儘管看起來金額不小，但相較於美國的經濟規模，這筆錢只算是個小數目。

而中國大陸向美國購買的東西不多，2022年僅約1500億美元（約新台幣4.8兆元），不到美國GDP的1%。因此就算中國經濟衰退，對美國產品需求也不會產生太大的直接影響。

克魯曼更直言，如果中國爆發經濟危機，甚至可能對美國有些許正面效應，因為這樣會降低對原物料的需求，特別是石油，進而可能有助美國降低通膨。