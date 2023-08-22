根據TVBS最新港湖立委三腳督民調，國民黨參選人李彥秀以支持度44％領先，民進黨高嘉瑜以27％居次，基進黨吳欣岱則獲13％墊底。「高嘉瑜輸了！」國民黨台北市議員游淑慧質疑，吳欣岱為什麼不願意支持高嘉瑜？說穿了就是民進黨內部有人趁機報老鼠冤。真正原因只在於，英系就是想要把高嘉瑜下架，英賴舊仇從未消弭，打不了大人就打小孩出氣。而賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜，先讓女皇人馬消氣。

「首先當然要感謝，也很開心我們港湖居民的慧眼識英雄。人民是公平、也是眼睛雪亮的！」游淑慧今(22日)在臉書發文指出，和他區的狀況最大的不同是，這兩位候選人都先後擔任過議員、也當過立委，她們的比較點很公平，而所有服務成績都會赤裸經過考驗。眾所周知，高嘉瑜是一個聲量很強大、會創造議題的候選人，但自己之前就提過，不論泛藍或泛綠，只要分裂，都有利另一方人馬。

游淑慧提到，5月份她之所以願意初選禮讓，也是因為考慮到：面對強大的對手，藍營必須快速整合、全力以赴。只要勝選，無需非我不可。游淑慧願意支持李彥秀，是因為彼此理念相同，顧全大局。而吳欣岱為什麼不願意支持高嘉瑜？真的是什麼本土價值路線嗎？

「說穿了，就是民進黨內部有人趁機報老鼠冤！」游淑慧質疑，諷刺的是，上一屆2020總統大選前，賴清德跳出來挑戰蔡英文，高嘉瑜是少數站在賴清德身旁，還冒雨陪他初選掃街的人。如果賴的台獨立場符合吳欣岱的本土路線，為什麼一路相隨的高嘉瑜卻反而被深綠打成「背骨者」？

游淑慧直言，真正原因只在於，英系就是想要把高嘉瑜下架，英賴舊仇從未消弭，打不了大人，就打小孩出氣。而賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜，畢竟目前掌握國家資源的還是蔡總統，要先讓女皇人馬消氣。看到高嘉瑜如今的窘境，也難怪王世堅議員趕緊修補和阿國關係，順利提名後，也乖乖被捏回民進黨的模樣；只能對黨歌功頌德，尤其是不敢再嘴當朝英系半句。「堅瑜情深？只剩瑜在煎熬！」