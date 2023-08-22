北韓近3年來首個國際商業航班今天飛抵北京，顯示因疫情封鎖的邊境已逐漸鬆綁；南韓外交部官員表示，正與友邦緊密商議，促使因疫情暫緩遣返的北韓勞工儘速返國。

南韓外交部官員今天就北韓與中國往來航班恢復表示，當局正密切留意中國與北韓間人員交流等朝鮮半島整體局勢動向，期待雙邊關係能朝有益區域和平穩定的方向發展，並強調北韓邊境重啟後，一切人員、物資交流都應遵守聯合國安理會決議及國際規範。

聯合國安理會2017年底就北韓發射洲際彈道飛彈通過制裁決議，要求聯合國成員國在2019年將本國境內的北韓勞工全數送回北韓，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發延宕至今。

官員說，為徹底斷絕北韓開發核武及飛彈的資金來源，除送還北韓勞工，南韓政府也持續與友邦緊密溝通，以求徹底履行安理會決議。

北韓透過派遣勞工至海外工作賺取外匯，範圍曾遍及數十國，以中國、俄羅斯為最大宗，這些勞工工作時數、強度及危險性大，但收入7到9成都為平壤當局所用，為北韓政府帶來巨額資金。

繼聯通中、俄鐵路後，北韓國營高麗航空（Air Koryo）JS151班機今天上午抵達北京首都機場，顯示因疫情封鎖的邊境逐步恢復正常；南韓聯合新聞通訊社報導，高麗航空拒絕提供相關訊息，但班機推測可搭150人，稍晚飛返平壤。