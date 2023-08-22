歐陽娜娜赴雨林拍攝主視覺。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜推出國語專輯《The Star 初星》。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜近乎素顏的狀態拍攝主視覺。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜21日推出首張國語專輯《The Star 初星》，專輯中的10首歌，號稱是芳齡22歲歐陽娜娜「敞開心靈，關於成長和覺察自己內心的作品」。為了展現作品的內心，在歐陽娜娜的主導下，攝影師以她近乎素顏的狀態，還原出「最真實」的她，來烘托《The Star 初星》專輯的探索內心的音樂面貌。

這趟拍攝之旅，歐陽娜娜一行三四人，去到了成都和三亞，探索了很多無人之境。有趣的是，第二站轉至三亞的萬寧時，來到了一座雨林秘密基地，結果在拍攝過程中慘遭蚊子大軍攻擊，歐陽娜娜臉上看不出來，但從脖子以下全都是被蚊子咬的包包。但整趟拍攝過程仍是充滿回憶，不但去到了海邊、享受了夕陽、走進了雨林、腳踩著小溪，還見到了螢火蟲。

提到首發單曲《Mama Said》，歐陽娜娜以青春直白的語彙，加入流行搖滾和酷感元素，大膽唱出「怎麼尋找到自我」、「怎麼去做自己」的背後意涵！專輯中也有情感面的作品，《不知道》是歐陽娜娜全詞曲的創作，以鋼琴為伴奏，是思念外婆的真摯之作！更值得一提地是《雨》，歐陽娜娜破天荒與國際首席愛樂樂團弦樂合作，呈現了一場刻骨銘心的傷感大雨。