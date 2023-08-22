男星胡瓜主持多個知名節目，不只有著逗趣幽默的主持風格，也頻頻在外景展現其良好的精神以及體力，吸引不少粉絲觀看。今(22)日他突在社群上曬出多張「頭下腳上」的健身照片，挑戰倒立健身的良好體力，讓粉絲看了忍不住驚嘆：「真的寶刀未老。」

現年64歲的男星胡瓜儘管年紀不輕，可在演藝圈打滾多年的他，雖然身材較為圓潤，但因一直保有良好的運動習慣，體力不會輸給其他的年輕男星。此外，年輕時是海軍陸戰隊出身的他，在今日七夕情人節並未曬出放閃照片，而是公開多張自己在健身房內嘗試倒立健身動作的照片，幽默表示：「最近，有回到陸戰隊的感覺，下次挑戰蛙人操。」

貼文PO出後，吸引不少網友前來朝聖，大讚胡瓜「寶刀未老」，更留言表示：「瓜哥好強」、「看到瓜哥手臂滿滿肌肉」「學長太厲害了。」此外，還釣出詹仁雄搞笑提及：「要不要綜藝大集合主持人這樣開場？」對此，胡瓜也幽默回應：「可以哦」，笑翻一眾粉絲。

事實上，胡瓜2017年時曾與謝忻、「浩角翔起」阿翔等人一起健身，並且體力甚至勝過年紀小他近2輪的阿翔，讓阿翔相當驚訝。此外，還在節目《綜藝大集合》中挑戰難度不小的蛙人天堂路，強健體魄震驚不少人。