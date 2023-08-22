中信銀行先前有行員涉嫌與詐騙集團勾結遭起訴，檢調再發現中信銀還有行員參與詐欺犯行，21日搜索中信銀3家分行並聲押1名行員。針對銀行員勾結詐騙集團，金管會決定採2面向防堵。

第一是請銀行公會從通案角度強化銀行洗錢防制偵測、風險管理效能及約定轉帳管控等，第二是金管會將要求銀行針對新型態行員異常行為態樣的監測及管控必須更到位。

中信銀先前有行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調起訴，金管會針對中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業疏失，今年5月已開罰新台幣2000萬元。不料檢調又發現中信銀有行員參與詐欺犯行，21日搜索中信銀3家分行，今天並聲押1名行員。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，中信銀21日已向金管會通報重大偶發事件，按規定，中信銀將在通報重大偶發事件的次日起7個營業日內將事件處理報告送至金管會。

童政彰說明，案情涉及刑事偵查不公開，金管會現階段無法評論，但針對行員涉嫌勾串詐騙集團的新型態態樣，金管會將採2方向強化監理。

第一，金管會後續將請銀行公會從通案管理角度，強化銀行洗錢防制偵測、風險管理效能及約定轉帳管控等。

第二，童政彰表示，金管會過去一再強調建構誠信文化重要性及行員行為規管有效性，行員涉嫌勾串詐騙集團，涉及金融機構對行員行為規管層面，因此行為態樣與過去行員舞弊不同，金管會未來將持續要求金融機構，針對新型態行員異常行為態樣的監測及管控必須更到位。

至於金管會未來是否會再針對中信銀行員與詐騙集團勾結開罰，童政彰指出，因手邊資料有限，現在判斷是否處分還太早，金管會後續會檢視案件相關情節，是否指向同一個內控失靈點。

童政彰說，此案帶來的啟示是，金融機構治理階層必須注意到行員行為規管的重要性，銀行的公司治理階層，包括董事會等，應要清楚認知到，當行員行為不正，無論是舞弊或與不法集團勾結等，任何不正行為都會嚴重影響民眾對金融機構的信賴感。

童政彰進一步指出，銀行一定要形塑誠信文化並有效規管員工行為，在內控三道防線設計相關機制，才有辦法有效進行事前防堵；對於行員行為規管，銀行可透過生活考核或吹哨者功能有效發揮等，防堵行員不當行為。

有媒體詢問，對銀行而言，掌握行員私下交友行為或許有困難，童政彰強調，「銀行絕對不能稱無法知道，銀行就是要有辦法知道」，銀行內部都已訂定員工行為準則，後續重點是銀行如何有效落實並偵測行員不法行為、形塑行員誠信正直行為，此為董事會責無旁貸的責任。

童政彰表示，絕大多數金融機構都戰戰兢兢應對，對於有發生過行員涉嫌勾結詐騙集團的1、2家銀行，金管會將從個案監理加強要求董事會落實督導責任。

銀行內控三道防線，包含建立自行查核制度、法遵制度與風險管理機制、內部稽核制度等。