新光三越中秋禮品預購檔期開跑，獨家集結3大米其林主廚限量月餅，還有多款台日老字號伴手禮，預估今年檔期業績可破億元。（吳奕萱攝）

新光三越獨家台北文華東方酒店－雅閣手工月餅禮盒，推薦價2500元。（新光三越提供）

新光三越獨家資生堂parlour七巧餅乾20入禮盒，推薦價870元。（新光三越提供）

百貨中秋禮盒檔期開跑，新光三越今年禮品備貨多5成以上，預購業績目標破億元，較去年成長6成，其中獨家禮盒超過4成，包含秒殺款的米其林主廚獨家限量組合。

新光三越今年中秋檔期推出近150款中秋禮品，4成是獨家禮盒，近9成皆為新品，明（23日）起至9月13日預購登場，其中請來3大米其林主廚TASTE by MMHG林泉、台北文華東方酒店雅閣鄭國雄，及Longtail林明健，打造新光三越獨家的限定禮盒，各限量不到1000盒，預估首周就會秒殺，其中鄭國雄的雅閣手工月餅，採用可重複使用的扇形珠寶盒，售價2500元，是送禮體面的首選；另本次更首度跨界，攜手台灣前輩藝術家郭雪湖作品〈南街殷賑〉，集結台北大稻埕4大老店：江記華隆、李亭香、龍月堂、有記名茶，製作獨家月賞禮盒，限量1000盒。新光三越表示，今年中秋檔期預購業績約能破億元，可較去年的6000多萬元成長6成。

不止月餅禮盒，新光三越也看好更盛大的烤肉商機，聯手米其林餐廳原木燒烤Wildwood、名店燒肉中山Ｘ四行倉庫，聯合推出和牛禮盒，還有台南首家乾式熟成牛肉鋪－豐隆士多等頂級燒烤食材。酒品部分，新光三越也首度邀請美國品酒媒體欽點的侍酒師—李尚恭，針對本次中秋禮盒風格，精選多款美酒。

此外，今年新光三越也獨家打造「日本秋栗專區」，引進4大日本首度登台伴手禮：ことよ紅豆栗子銅鑼燒禮盒、四國香川湊屋栗林之栗禮盒、新杵堂中津川栗金團禮盒，及擁有逾150年歷史的福井堂費南雪，還有銀座名店資生堂parlour推出人氣甘納許可可禮盒、七巧餅乾禮盒，與京都和菓子名店然花抄院等伴手禮都將初登場。