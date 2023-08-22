國民黨立委賴士葆。（資料照片）

民進黨前立委賴勁麟近期遭質疑賺綠電財、當門神，21日請辭雲豹能源集團19間公司董座，雲豹能源獨董李退之也請辭。國民黨立委賴士葆指出，賴清德是「典型的切割王」，只要影響其總統選舉的大小石頭，例如台南幫黑金事件、涉及性騷擾事件等，請辭和退選就是不二法門。賴勁麟和李退之請辭更是一箭雙雕，希望快速止血，以免影響賴清德和賴勁麟女兒立委「雲豹小公主」 賴品妤的選情。

賴士葆今在臉書表示，賴勁麟口口聲聲沒有用特權或違法，既然坦蕩清白其實不必辭，應該堅持在雲豹董事長的位子戰清白，公開所有的招標資料讓各界檢驗是否雲豹憑本事取得，並且逐一推翻外界的質疑：包括沒有從台電賺錢、沒有政治獻金給民進黨的參選人。否則，很難推翻雲豹賺台電愈多，台電虧愈多的連結。

他指出，台電虧4千億元，不必然全怪雲豹能源公司，然而不可否認雲豹在其中有分，因為台電的虧損大都來自光電採購。雲豹能源公司過去捐給民進黨中央及民進黨候選人將近2千萬元的政治獻金都是依法公開申報，但是給予外界卻是互利互惠的觀感，這談不上抹黑。

賴士葆強調，沒有人會反對綠能產業，更沒有人敢把綠能產業汙名化，真正把綠能產業汙名化的源頭來自台南市的88槍 響，讓輿論關注原來綠能光電產業的暴利太驚人，早已經讓黑金掛鉤染指，後來台南的議長賄選案也都與綠能產業的龐大利益盤根錯節。雲豹能源公司被爆料太多的問題，解釋不清或者無法解釋，歸咎於在野黨的攻擊抹黑，並無助於釐清事實真相。