明霸克露橋河床便道又斷 盤商：剛交易的金煌芒果還在山上

高雄市桃源區今天下午下豪大雨，導致台20線94K＋500明霸克露橋河床便道遭晚間土石流覆蓋，所幸當時無人車進出，公路總局甲仙工務段今晚7時已緊急道路封閉，桃源3里再次成為孤島，不少盤商擔憂今天交易的芒果無法運送下山，農民也憂心芒果送運受阻，盼盡速搶通道路，讓他們能順利通行。

交通部公路總局甲仙工務段表示，今天晚間約7時，玉穗溪爆發土石流下沖，將已清淤之沈砂池再次填滿，甚至比前次卡努颱風時淤積更高；經甲仙工務段現場保全人員全天候守視，已提前預警性封閉並管制人車通行，所幸無人、車損傷情況，且現場施工車輛及人員均已提前撤離安全無損，惟目前供居民通行之河床便道遭沖毀暫時無法通行，施工單位正積極修復中之鋼便橋尚待土石流過後進一步調查評估受損情形。

甲仙工務段表示，由於土石流淹沒明霸克露橋河床涵管便道，已於今晚上7時辦理緊急道路封閉，暫時無法通行；後續將視鋼便橋及河床涵管便道實際受損情形再恢復可通行方式。

隨著明霸克露橋河床8月12日通車的便道被沖損，桃源區復興、拉芙里及梅山3里目前再次淪為孤島，今天上山交易完成的金煌芒果中盤商表示，芒果不知何時才能運下山，農民也擔心金煌芒果及農貨無法運下山，希望便橋能夠盡快搶通，居民表示，目前無路通行，也希望明天能夠停止上班上課。