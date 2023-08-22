2024立委選戰競爭激烈，《TVBS》22日公布台北市第四選區(南港、內湖)立委民調，國民黨參選人、台北市議員李彥秀獲44%支持度居冠，民進黨現任立委高嘉瑜以27%居次，代表台灣基進參選的北市黨部主委吳欣岱獲13%墊底。前立委郭正亮表示，有傳出過去支持前內政部長徐國勇的人在支持吳欣岱，這局面恐怕只有黨主席賴清德可以處理，高嘉瑜要深思跟賴清德的連結，能不能壓過深綠對她的挑戰，或是以民進黨立委過半的必要性，降低深綠對她的反彈，但操作難度都很高。

民調顯示，高嘉瑜在20至29歲支持度最高(37%)，李彥秀在40歲以上高達近5成，大幅領先；政黨交叉分析顯示，民進黨認同者有38%支持高嘉瑜、29%支持吳欣岱，態度分歧，而國民黨認同者有9成以上支持李彥秀。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》表示，高嘉瑜的選情很麻煩，過去綠營競選港湖立委是前內政部長徐國勇，但台灣基進台北市黨部成立時，徐國勇、前衛福部長陳時中等人都去致意，現在也傳出「以前支持徐國勇的人，在支持吳欣岱」，這就很麻煩、很難處理。

「這恐怕只有賴清德能夠處理」，郭正亮直言，要處理的能量已經超過高嘉瑜能處理的程度，一定要用更高的力量處理，才能促成地方整合。高嘉瑜必須要去深思，她跟賴清德的連結能不能壓過深綠對她的挑戰。

郭正亮也提出另一種辦法，因為民進黨立委席次很可能無法過半，高嘉瑜可以用這一點做訴求，用過半的必要性，降低深綠對她的反彈，但這些操作起來難度都很高，今年的選戰恐怕是對高嘉瑜空前的挑戰。

郭正亮也提到，李彥秀應該可以拿到9成以上的藍營選票，李的爭議很少、很認真、知名度也非常高，上一屆港湖立委選舉，李彥秀對上高嘉瑜就是全台最激烈的選區，高嘉瑜衝上12萬票、李彥秀也有11萬票，差距約1萬票，超過10萬票就很少見了，還是藍綠2人都超過10萬。