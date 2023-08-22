一名巴哈馬籍的男子在加勒比海航行時，因帆船故障受困於1座無人島上長達3天，全靠信號槍，吸引到海巡人員的注意。後由美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）成功救出，海岸防衛隊巡邏艦保羅·克拉克號（Paul Clark）的船員在上週五（18）於凱沙爾島附近發現這名倒楣的船客，上面的海巡人員稱讚道，這就是為何行船時一定要備妥裝備，如果不是信號槍，可能很難發現他。

綜合《紐約郵報》（New York Post）和美國海岸防衛隊官方粉絲團21日報導，在他們找到被困船客後，邁阿密海岸防衛隊的HC-144海洋哨兵直升機機組向他空投了糧食、水和無線電等補給品，以建立雙方通訊。依照海事機構的聲明表示，該島位於佛羅里達、古巴和巴哈馬之間，面積達 5179平方公里。

該機構報導稱：「該名男子通知船員，在航行途中，他的船艇故障後被困3天。」隨後，他被海岸防衛隊巡邏艦接走，送交給巴哈馬皇家國防部隊（RBDF），狀況良好。雖然這名獲救的男子尚未被確定身份，但已知是一名64歲的巴哈馬國民。

海岸防衛隊基韋斯特區的海巡人員表示：「我們很自豪能夠拯救這名男子的生命。」 他補充道：「這個案例是為何你必須在船上備有適當安全設備的完美範例。若不是看到信號彈，這個案例可能不會取得成功的結果。」