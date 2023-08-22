梧棲回收廠火警「黑煙直竄」燒7小時 環保局將開罰

台中市梧棲區梧南路1處資源回收廠22日14時20分傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，火勢一發不可收拾，至今已燃燒逾7小時，所幸無人受傷、受困，目前持續灌救中；環保局表示，業者堆置物管理不當及消防廢水未能妥善收集已違反《空氣汙染防制法》及《水汙染防治法》，合計最高可處800萬罰鍰。

環保局22日獲報後立即派員至現場稽查，環保局表示，現場貨櫃及大量塑膠類堆置，起火原因未明，因為塑膠為易燃物質，導致火勢延燒產生大量濃煙及粒狀汙染物，消防局持續針對殘火處理中，環保局稽查同仁於現場以手持式PM2.5偵測儀於下風處量測PM2.5 最高達213.9 ug／m3 (上風處13.3 ug／m3)。

針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀及異味汙染物，已涉違反《空氣汙染防制法》規定，環保局將依法處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰；另外，現場消防廢水未能妥善收集致汙染周界水溝，環保局亦將以違反《水汙染防治法》第30條規定告發處分，可裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局也說，距離事故最近地點的下風處所布設的空品感測器，15時09分偵測到PM2.5最高值為69.99 μg／m3，達到對所有族群不健康等級，後續因火勢逐漸控制，16時51分已下降至20.63 μg／m3，恢復普通等級。另事故地點周圍半徑1.5公里的空品感測器PM2.5數值目前皆屬良好等級，環保局將持續監測周遭空品即時應變。

台中市梧棲區梧南路1處資源回收廠22日14時20分傳出火警，火勢一發不可收拾，至今已燃燒逾7小時，包括鄰近龍井、清水等區都能看到遠處冒出濃濃黑煙直竄天際。台中市消防局獲報後，立即派遣第四大隊、梧棲、沙鹿、清水及台中港南堤分隊等共計5個單位，出動各式消防車19輛、消防人員39名前往灌救，而後又持續加派分隊前往現場協助。

台中市消防局指出，現場由副大隊長朱錦源擔任指揮官，消防人員到場發現為工廠戶外廣場及貨櫃堆積之塑膠粒起火燃燒，清查無人員受傷、受困，立即布起水線，目前持續灌救中，詳細起火原因尚待火勢撲滅後，由火調人員進一步調查、釐清。