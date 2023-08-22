國民黨總統參選人侯友宜近期民調回暖，民調爬升老二階段，但外界認為民調要再繼續突破，如何整合黨內、在野力量將是關鍵。對此，中廣董事長趙少康22日就拿出當年王建煊想參選台北市長，最後卻只有馬英九出線的例子，表示「你郭台銘要願賭服輸」，更強調「還是以大局，個人恩怨不重要」，引發討論。

趙少康22日在政論節目《少康上線啦》中表示，「你郭台銘以為是你，結果不是你，要願賭服輸，你還不服」，趙少康坦言，「我覺得侯友宜是不錯的候選人，照理講當時的想法是，侯友宜南部的票不會低，因為他是嘉義人，照理說南部人支持自己的子弟有什麼不對呢？北部從台東、花蓮、宜蘭、新北、台北、桃園通通是國民黨，北部也不應該輸，中部盧秀燕坐鎮，怎麼會輸？沒有道理輸」。

趙少康更感慨，「找侯友宜也是有道理，這個人也還不錯，但現在藍營裡面每個人還各懷其主，就變成現在這樣子，藍營有時候我很氣，就是這個道理」，趙少康更拿出當年王建煊要選台北市長的例子來說，「其實王建煊哪一點不如馬英九，亞洲最佳財政部長，為了土地稅跟李登輝對槓，只不過因為王建煊是新黨，沒有黨產、沒有錢，馬英九是國民黨，有黨產，覺得馬英九當選的機率比較大，然後王建煊就沒有了」。

趙少康當時也問王建煊「你真的是希望陳水扁當選？還是馬英九當選？」當時王建煊回應，「當然是不希望陳水扁當選，那只好這樣，也是大局」，趙少康最後也強調，「還是以大局，個人恩怨不重要」。