今（22）日是七夕情人節，雖然有不少情侶放閃，但有傳統習俗指出，這天不宜結婚、行房，否則可能導致感情生變。一名男網友和女友溫存時，就莫名聽到手機傳來像是Google小姐的機械式女聲，讓他嚇了一大跳，不過女友卻反倒認為很浪漫，「我們今年七夕做的第一件事情，是愛耶」，貼文一出，讓許多網友笑了。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，他和女友睡前都會固定「親一下」道晚安，昨日關燈親吻後，女友率先脫衣暗示想發生性關係，還用水汪汪地眼睛猛盯原PO，讓他不禁心想，「明明周末已經連續大戰兩天了耶」，但還是耐不住慾火，直接提槍上陣。

沒想到，當兩人激戰到最後關頭時，女友的手機突然莫名傳出像是Google小姐的機械式聲音，僵硬地說道，「現在時間十二點整，農曆日期七月七日，寶貝七夕情人節快樂」。

原PO一聽當場傻眼，隨後則是止不住大笑，只好暫時先放慢動作，女友反倒是笑不出來，認為這樣的巧合真的很難得，「你不會覺得這很浪漫嗎！我們今年七夕做的第一件事情，是愛耶」，原PO笑說，「瞬間被女友心臟大爆擊，怎麼可以又色色又浪漫又可愛」。

貼文一出，羨煞許多網友，「好可愛的互動」、「怎麼可以那麼好笑」、「真香！超棒的互動」。不過，也有人提醒「七夕不要做」、「求解，很多長輩都說，七夕蠻多禁忌，真假？」

命理師楊登嵙曾列出多種七夕情人節的民俗禁忌示警，包括不可結婚、不可穿破衣、不宜行房、不能手指月亮、不穿著大紅色、別到墳場附近，觸犯禁忌恐怕會導致感情生變。

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