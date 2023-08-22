愛紗近期工作滿檔，喜歡在閒暇之餘玩手遊消除壓力。（宇峻奧汀提供）

愛紗推出最新電視廣告，廣告中首度扮演「女殭屍」，原來是近日推出續集《粽邪3：鬼門開》的恐怖片IP《粽邪》與手遊《拉斯維加斯娛樂城》合作，特別邀請她Cosplay「殭屍」，扮演紅白雙煞，可愛程度爆表，讓網友直呼：「戀愛了！」

愛紗透露這次電視廣告總共有4版，其中一版廣告更是一直連用日文喊「OK嗎？沒問題嗎？」（だいじょう捕），讓她覺得十分親切，因為自己除了每天早上與媽媽視訊講日文，在台灣即便與圈內好友田中千繪聊天都是中日文混用，坦言自己超「台」，所以非常開心導演讓她將日本文化融入台灣手遊中。

近期工作滿檔的愛紗，喜歡在閒暇之餘玩手遊消除壓力，坦言每次玩完都極度紓壓，更首度在廣告中演「女殭屍」，讓她大讚美夢成真，並規畫下一步一定要演台灣的恐怖片，滿足自己的表演慾。愛紗更偷偷爆料自己超愛看恐怖電影，但一定要帶朋友一起看，因為自己其實不怕電影的恐怖畫面，反而超愛觀察友人驚嚇後的反應，會讓她開心到欲罷不能。

《粽邪3：鬼門開》將於本周五（25日）在台上映。