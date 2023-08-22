世界盃男籃新莊熱身賽最後一場賽事在22日晚間送上立陶宛、拉脫維亞的東歐勁旅對決，首節NBA鵜鶘隊的「大V」瓦蘭丘納斯領軍的立陶宛就以30比12甩開，終場立陶宛93比69帶走勝利。

一舉一動都吸引現場球迷歡呼、爭相拍照錄影的瓦蘭丘納斯，全場攻下16分、6籃板，賽後他說：「這場比賽在攻守兩端對我們來說是很好的比賽，儘管只是熱身賽，還是可以幫助我們做好進入世界盃正賽的準備。」對於台灣球迷的熱情，瓦蘭丘納斯回應：「看到這麼多球迷為我們加油是很大的鼓勵，也對這樣的熱情覺得很不可思議，不論我們進到場館或是回到飯店，都有不少球迷展現實質的支持，感謝台灣這美麗的地方讓我們把籃球帶到這裡。」

立陶宛後衛喬庫貝提斯補充：「能夠擊敗我們的鄰居拉脫維亞讓我們在面對接下來的世界盃信心大增，尤其很快我們就要前進世界盃正賽，還有一些細節要修正，但我們會調整好進入世界盃。」

拉脫維亞提馬、帕希克尼克斯認為，前兩節的表現對他們來說是警鐘，儘管後兩節得分比對手多，到了世界盃可不能只打兩節好球。

這場比賽場邊也相當熱鬧，總統蔡英文擔任開球嘉賓，台啤和攻城獅都是全隊到場欣賞精彩賽事，第1節拉脫維亞曾12比12追平，不過立陶宛隨即打出18比0高潮將分數拉開，第2節立陶宛持續維持優勢，帶著35分領先進入下半場；後兩節拉脫維亞單節得分都比立陶宛多，不過上半場丟失的分數實在太多，加上在防守瓦蘭丘納斯付出不少犯規代價，沒能扭轉戰況。

立陶宛總教練馬克維提斯說：「對拉脫維亞整場我們團隊進攻非常流暢，防守端前兩節將對手分數壓制在12分、14分，是我們想要打出的團隊球風，希望大家保持健康在世界盃好好展現。」

這次在新北市新莊體育館的世界盃男籃熱身賽，立陶宛帶著2戰全勝離開，轉往菲律賓馬尼拉挑戰世界盃正賽，小組賽和蒙特內哥羅、墨西哥及埃及同組，首場小組賽周五晚間8點半對上埃及；1勝1敗的拉脫維亞則要前往印尼雅加達進行本屆世界盃小組賽，首場周五下午5點15分出戰黎巴嫩，同組對手還有加拿大、法國，拉脫維亞總教練班奇指出，球隊是世界盃菜鳥也是第2小的參賽國，所屬分組很有競爭性，因為傷兵沒有達到預期的樣子去參加世界盃，希望球隊不會失去信心和執行力。

立陶宛塞維迪斯（左）攻下15分。（T1聯盟提供）

拉脫維亞提馬。（T1聯盟提供）