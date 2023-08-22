中國大陸商務部稍早發布消息指，應商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多（GinaRaimondo）將於27日至30日訪問中國大陸。另據此前美國商務部聲明，雷蒙多將會訪問北京與上海，與陸方官員及美國商業領袖會面，雷蒙多也期待雙方有具建設性的討論。前立委郭正亮22日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，美方過去已經制裁700多項，如今取消27項，就是雷蒙多的伴手禮，算是2年來第一個好消息，也代表真的要談實事。

在美方公布雷蒙多訪華前夕，美國商務部21日宣布，工業和安全局（BIS）將33個實體從「未經核實清單」（Unverified List）剔除，其中27個實體位於中國。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌回應稱，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出，這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的。中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

郭正亮提到，今天也傳出一個消息：美國對27項中國大陸待確認的列入制裁名單，「取消！」這是兩年來的第一個，算是好消息！坦白講，他已經給人家制裁700多項了，現在取消27項，這也沒算什麼。可是這個很明顯的，就是她的伴手禮！

「第一個就是因為雷蒙多她真的要去北京了，而她帶了伴手禮來，意味著真的要談實事，她真的要談事情！」郭正亮指出，上次貿易代表葉倫那個問題比較難，牽涉到買美債，太敏感了。而且從金融的角度，他要開金磚會議，然後一路買美債，這像話嗎？