中美洲議會強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，我外交部為表達嚴正抗議，22日一大早就發布新聞稿，喊「基於維護國家尊嚴，即日起正式退出中美洲議會」，而總統蔡英文同一時間則是在臉書發文，祝福大家七夕情人節快樂。對此，中天《盧秀芳辣晚報》22日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對蔡英文這樣的舉動有何看法？許多民眾直言「當一個總統就七夕情人節快樂喔，噁心」、「民進黨從總統以下，一大堆騙、詐、拐、貪、吞這些事情之外，有什麼作為？」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》22日由「辮子妹」進行街訪，對於中美洲議會強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，結果蔡英文卻在臉書發文，祝福大家七夕情人節快樂，許多民眾紛紛認為，「很傻眼，她沒有把國家是放在心上」、「就避而不談，今天情人節剛好有一個議題，她就可以逃避一下」、「賣假啦，假的都沒有用，這如果請我，一千元我演的都比她感動」、「當一個總統就七夕情人節快樂喔，噁心」、「大家再忍耐一下，忍耐民進黨執政，反正她任期不到一年了，再忍耐一下應該就好了」、「這就是在模糊焦點」、「民進黨從總統以下，一大堆騙、詐、拐、貪、吞這些事情之外，有什麼作為？」

但也有少部分民眾直言，「我蠻喜歡她的」、「我蠻喜歡蔡英文」、「她要宣佈什麼東西，是她的自由啊」、「今天只是七夕，剛好祝大家情人節快樂而已」、「她搞不好只是還沒處理完這些事情，才沒有對外說些什麼」。