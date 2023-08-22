金曲歌后田馥甄22日釋出新歌〈乘著無人光影的遠行〉MV。她表示，拍攝前一天晚上9點就想把自己打暈入睡，因為隔天半夜3點要起床梳化，拍攝當天是逾38度烈日，特地在山坡上取景，她聽著導演指令來回奔跑半小時，當場噴汗、熱到頭暈目眩。

她看到這個畫面在MV成品只有3秒，苦笑說：「出道20多年了，躲得開夏天發片嗎？春夏秋冬都遇過了。」並自嘲，「第一顆鏡頭就想收工了，不耐操。」她日前搶先釋出MV預告圖，該照是她親自掌鏡拍攝，在過程中她手持即可拍拍攝近3卷底片，「網友是看到黑影就開槍，我的日常則是看到光影就開拍，時刻都要打開心與眼睛，透過拍照確實體現了捕捉瞬間活在當下的奧義。」

新單曲封面雖然最後選擇以攝影師視角拍攝的照片，但而MV未正式上線前，搶先釋出由田馥甄拍攝的預告圖做為預熱，記錄著光影間田馥甄觀看著自己的模樣，引起粉絲熱議。她新歌長達6分鐘，製作過程裡數次聽音檔商討再錄製調整，再次進入錄音室演唱完成後，她直喊，「非常舒爽，是一個挑戰。」被問及「遠行」必備品，她幽默表示：「帶個萬事齊全的山友，就什麼都不用帶了。」