曾獲得諾貝爾經濟學獎的保羅．克魯曼（Paul Krugman）在他的專欄中指出，中國正面臨新冠疫情後的經濟困局，但是它與2008年全球金融危機幾乎沒有相似之處。雖然兩者都是因為房地產泡沫破裂而引起，但中國的債務是欠自己人，因此只是內部危機，其房地產泡沫破裂對其他國家總體影響很小。

克魯曼在《紐約時報》的專欄以「中國的經濟危機有多可怕」為題指出，中國似乎正徘徊在一場危機的邊緣，它看起來很像2008年的全球金融危機。雖然目前還不能判斷中國是否已面臨「明斯基時刻」（Minsky moment，即由繁榮邁向衰退的轉折點），但可以確定的是，如果中國面臨的危機，它不會蔓延到世界其他地區。儘管中國經濟規模龐大，但美國在金融或貿易方面受到中國問題的影響卻非常小。

克魯曼表示，2008年的危機是由大西洋兩岸巨大的房地產泡沫破裂引發的。金融混亂放大了泡沫破裂的影響，尤其是不受金融監管的「影子銀行」的崩潰。現在房地產泡沫輪到中國，它也有一個規模龐大、問題嚴重的影子銀行業，還有一些獨特的問題，尤其是地方政府欠下的巨額債務。

他說，所幸中國不像阿根廷或希臘那樣積欠外國債權人大筆債務，中國的債務本質上是中國欠自己的錢。政府有可能通過為債務人紓困和減免債權人債務相結合的方式來解決危機。但中國政府是否有足夠的能力來進行金融重組？官員們是否有足夠的決心或清醒的頭腦去做該做的事？

克魯曼認為，最後一點讓人特別擔心。中國需要用更高的消費需求取代不可持續的房地產投資。但中共高層官員仍然對「浪費性」的消費者支出持懷疑態度，並且對「賦予個人更多決定如何花錢的權利」的想法猶豫不決。中國官員正在通過推動銀行增加對企業放貸來應對潛在的危機，這基本上是延續過去的老路，這一點令人不安。

因此，克魯曼指出，中國可能面臨危機，但是這場潛在危機對美國的影響小得令人吃驚。美國在中國直接投資與證券投資共約5150億美元，數字聽起來不小，但對於美國這個龐大的經濟體來說，卻只是個小數目。

他說，中國在世界貿易中是一個巨大的參與者，但它從美國購買的不多——到2022年只有大約1500億美元，不到美國GDP的1%。因此，中國的衰退不會對美國產品的需求產生太大的直接影響。對德國和日本等對華出口更多的國家來說，這種影響會較大，對這些國家的出口也會對美國產生一些反彈效應，但總體影響仍然很小。

克魯曼最後說，中國的經濟危機甚至可能對美國產生一點點的積極影響，因為它會減少對石油等原材料的需求，可能因此降低通貨膨脹。這不是說應該樂見中國經濟衰退，因為美國不應該幸災樂禍。即使純粹出於自私的考量，也應該擔心中國政府會採取什麼措施來分散其國民對國內問題的注意力。因為在經濟上這只是中國內部的潛在危機，而不是2008年的全球性事件。