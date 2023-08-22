希臘遭逢一個月內遭遇第2波野火肆虐。

希臘東北部港口城市亞歷山德魯波利斯附近冒出野火，至周二（22日）進入第4天仍未獲控。當局在靠近土耳其邊界的艾佛羅斯州（Evros）發現18具身分未明的焦屍，研判可能是自土耳其越境進入希臘的非法移民。港口一艘渡輪已成臨時醫院，收容數十名患者，包括新生兒。首都雅典附近至少2區陷入火海。氣象預報指南歐近日高溫恐破攝氏40度，災民只盼老天爺趕快降雨滅火。

路透社報導，這場野火上周六（19日）爆發，強風助長火勢迅速蔓延，亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）上空濃煙滾滾，夜空火紅。

希臘東北部與土耳其交界的艾佛羅斯河一直是難民自進入希臘的熱門路徑。消防當局表示，18具遺體發現於艾佛羅斯州亞歷山德魯波利斯北郊阿萬塔斯村（Avantas）附近，當地未獲居民失蹤通報，當局正在調查18名死者是否為非法移民。周一（21日）已發現一具可能身為移民的遺體。

Large wildfire ravages forest in northern Greece as 8 villages are evacuated, a man wasalso found dead in a wildfire raging north of the Greek capital Athens Monday (Aug.21).#wildfire #Greece pic.twitter.com/2pjY50ccPo — International Crisis Room 360 (@ICR360) August 22, 2023

港口一艘渡輪變身方艙醫院，年長病患躺在鋪在餐廳地板的床墊上，急救人員照顧躺在擔架上的患者，一名婦人在沙發上照顧吊點滴的男子。到當地時間周二清晨為止，亞歷山德魯波利斯大學醫院至少65名病患已撤至港口一艘渡輪避災。一名護理師說：「我從業27年從沒見過這種場面，到處都是單價，病人在這頭、點滴架卻在那廂......簡直是戰爭，就像炸彈爆炸後的景況。」一名神父說，當地兩家醫療機構短短4小時撤離了200名病患。國營媒體希臘廣播電視公司（ERT）說，渡輪稍晚會駛往北部港口卡瓦拉（Kavala）。

艾佛羅斯州已有多處社區疏散，當局研判很可能還會出現新的起火點。一名19歲青年說，野火已燒進整座阿萬塔村（Avata）「我家就是起火點，已燒得精光，什麼也不剩。」另一23歲居民說：「情況很慘，我們現在需要的是祈禱與降雨。」另一座村莊海灘至少14人由海岸巡防隊船艇搭救撤離。

亞歷山德魯波利斯港口一艘渡輪已成方艙醫院，收容附近醫院後撤的住院病患。（路透）

希臘雅典首都圈附近周二也現火勢。北郊帕尼薩山（Mount Parnitha）山腳大火已對民居形成威脅，附近一所修道院的修女已執行疏散。西北部工業城鎮阿斯普羅皮戈斯（Aspropyrgos）火勢尚未獲控，當局已投入消防員120人、消防航機9架救災。

消防當局發言人阿圖皮奧斯（Ioannis Artopios）說，未來幾天發生火災機率仍高。羅馬尼亞56名消防員周二已抵達希臘加入救災，捷克、克羅埃西亞、德國、瑞典等國也將提供人力物力支援，包括消防員64人、消防車19輛、飛機7架、直升機1架。

希臘夏季常見野火，但近年災情因罕見高溫、乾燥與強風更趨嚴重。科學家認為這與氣候變遷有關。