總統府提供

蔡英文總統今晚前往新莊體育館出席「FIBA 2023世界盃籃球賽熱身賽」，蔡英文除為比賽開球，也與立陶宛前總統葛寶思凱德一同觀賽、為選手加油，以行動支持在臺舉辦的國際級籃球賽事。

今天的比賽係由立陶宛對戰拉脫維亞。球賽開始時，由主持人介紹比賽球員，在演奏完雙方國歌後，葛寶思凱德前總統致贈立陶宛球衣予總統。隨後，總統為比賽開球，並與球迷們共同觀賞賽事，為選手的精彩表現加油喝采。期間也欣賞「幻藍小熊GENBLUE」及「Refomerz Crew 舞團」帶來的精湛表演。

2023年FIBA世界盃籃球賽事由日本、菲律賓及印尼聯合舉辦，共有32支隊伍，將有7支隊伍及2024奧運主辦國法國可取得2024巴黎奧運男籃項目的比賽資格。

在T1聯盟、悍創運動行銷、台灣運彩及立陶宛籃球協會的促成下，邀請立陶宛、拉脫維亞與波多黎各的國家隊選手來臺舉辦熱身賽，讓我國球迷也能現場觀看國際級的籃球賽事。

包括外交部長吳釗燮、總統府副祕書長張惇涵、立陶宛貿易代表處代表盧思融、新北市政府副市長劉和然、立法委員莊瑞雄及T1聯盟會長錢薇娟等也出席觀賞今日賽事。