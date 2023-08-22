賴慧如月初與國標舞男友劉家銘登記結婚，二度成為人妻，22日舉辦新專輯《若是拄著落雨天》活動。今日適逢七夕情人節，她晚上與老公、公婆吃大餐慶祝，也放閃說，前晚拍戲到深夜11點多收工返家，當12點一過老公馬上甜蜜喊，情人節快樂，互動甜蜜。

談到「雨天」，她憶起，小時候很喜歡在戶外淋雨，特別是心情不好時還會去去淋雨跑步，被問及淋雨後會掉髮？她說，有可能，加上近年發現髮量變少，加上她當年剛生完小孩4個月後，出現嚴重落髮，每次摸頭髮都有一大把頭髮掉落，甚至以為罹患癌症，趕緊去做健康檢查，幸好最後無大礙。

她今天開心分享婚後新生活，幸福說，他們更懂得如何尊重彼此，「我願意把接下來的人生交給他，因為他不會限制我、控制我想做的事，反而很鼓勵、支持我去做想做的事。」

她也透露，老公不是浪漫的人，還笑虧，求婚是老公至今做過最浪漫的事，但他們私下相處很浪漫，老公每天出門前都會親她一下，至於房事？她點頭默認與老公是相當和諧，放閃說：「有了他都忘記其他人了。」