總統府提供

農業部和環境部分別在本月1日及22日正式揭牌。蔡英文總統今天表示，她上任以來，執政團隊就希望透過行政院的組織改造，因應國際變局及提升治理能力。藉由這兩個部會的改組，將強化與社會的溝通，加速落實國家重要的施政目標。

蔡英文透過臉書表示，從她2016年上任以來，執政團隊就不斷努力，希望透過行政院的組織改造，來因應國際局勢的變化，提升政府在重點政策的治理能力。

她說，在立法院的上個會期，我們也完成了《行政院組織法》的修法。終於，8月1日農委會正式改制為農業部，環保署也在今天正式揭牌改制為環境部。

蔡英文指出，過去，農委會的新農業政策，已經為農漁民朋友的環境打下基礎，環保署也在歷任署長的努力下，持續推進台灣的環境保護。現在，面對氣候變遷的挑戰以及全球「淨零轉型」的進程，新任的農業部長陳吉仲與環境部長薛富盛，兩位部長所肩負的責任，也會越來越重要。

她表示，農業部除了要給農民更好的照顧，打造更有韌性的農業，落實糧食安全之外，也會更著重在林業與自然保育、農村發展與水土保持，以及動物保護。環境部的任務，也和回應國際趨勢與挑戰息息相關。除了因應氣候變遷，及溫室氣體減量，還要推動「資源循環」，帶領台灣走向循環經濟與零廢棄的目標。

她強調，這些任務，都是對國家發展非常重要的工作，她也相信，藉由農業部與環境部的改組，兩個部會的團隊，一定會繼續秉持著專業，強化與社會的溝通，加速落實國家重要的施政目標，也幫助台灣下一個世代，穩健地克服各項挑戰。