22歲新人王ADEN 22日舉辦《Be A Lover》發片記者會，邀來心中女神溫妮到場祝賀。他們之前從工作活動中相識成為朋友，溫妮很欣賞王ADEN的音樂才華，曾主動向他邀歌，結果卻被他已讀不回，像是渣男，溫妮笑說：「我今天是來討歌債的。」

他在現場馬上解釋，當時整個人忙昏頭，十分抱歉，更當場搞笑下跪上演獻花求饒戲碼。而此次溫妮在公司的安排下瞞著王ADEN到記者會站台，讓王ADEN看了又驚又喜，笑說：「完全沒想到溫妮會來，感覺像做夢一樣，太不真實。」

溫妮則趁機提出年底演唱會能邀請王ADEN來當嘉賓，讓有意氣的王ADEN一口答應，足見兩人的好交情，被問到除了溫妮外，演藝圈還有哪位女生是自己的女神？王ADEN笑說：「A-LIN姐姐，又會唱歌又講話風趣，太喜歡她了。」

他目前單身1年，理想型是歐美辣妹，希望女友是黑皮膚、大屁股，姊弟戀也Ok，「年紀大10歲以內的姊姊」，他自認以前談戀愛是只看外型，但現在認為交往除了外型要順眼、內在也很重要。