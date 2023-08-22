大陸選秀節目《中國好聲音》流出導師李玟生前控訴賽制不公的錄音檔，引發不少學員跳出來爆料內幕，曾參加第2季的選手梁曉珺近日透露參賽經驗，表示連導師張惠妹都曾私下向她道歉，讓她認為是否被選和實力沒太大關係。前駐紐西蘭代表介文汲22日在《新聞大白話》節目強調，西方社會打掃貪腐的習慣好，大陸近年打貪也不是雷聲大雨點小，但台灣「清廉勤政愛鄉土」這群人卻把所有監督機制毀壞，這是最嚴重的問題。

介文汲提到，電視圈競爭非常激烈，不進則退，好的節目大家會跟進，《好聲音》當年自己也喜歡看，這幾年就比較少看，因為觀眾想看到有才華、聲音如天籟的歌手出現，以前《好聲音》就常常有這樣的歌手出現，這幾年就比較沒有了！「以前我們台灣有一個節目叫《五燈獎》，那個叫五度五關獎五萬！」小時候全台灣都在看這個節目，跟著這個節目長大的人很多。但後來就被別的節目取代了，因為它沒有新的創意。

介文汲表示，貪腐是無法避免的人性之一，自己在很多不同國家住過，每一個社會都有它的貪腐問題，包括美國、歐洲都有。一個問題就是：你有沒有不斷地清掃、不斷在抓貪腐？這很重要，你不會讓它變成一個常態，永久不變，那社會就沒有正義了。

「就跟房子會髒一樣，貪腐什麼地方都會發生。」介文汲指出，問題就在於，你有沒有天天在打掃？「我認為，在西方社會，他打掃的習慣非常好！」也就是說，他們不斷地在清掃，從來不會斷。現在中國大陸也是有反腐打貪運動，不是雷聲大雨點小。房價狂飆，它也打房！

介文汲強調，看我們台灣「清廉勤政愛鄉土」的這一群人，現在第一個就不清廉！問題是他們還把所有的機制給毀壞，社會的制衡、抓漏、打貪腐的機制，全都給你毀壞了，台灣貪腐就愈來愈嚴重，這才是最嚴重的問題。