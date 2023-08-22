擁有超過兩百萬訂閱的YouTuber黃挺瑋（瑋瑋）近來推出新歌〈一週八天〉MV。瑋瑋的哥哥、黃氏兄弟的哲哲與〈一週八天〉的作曲人、製作人GJ蔣卓嘉皆驚喜出演，為MV增添一大亮點。

全新EP《Pull n' Push》中包含了瑋瑋充沛的創作能量，從歌名「一週八天」發想、音樂創作到MV影像構想，他都親自參與討論並加入許多自己的想法，回想創作期間，瑋瑋表示當時與歌詞統籌張伍聊到〈一週八天〉時，便給老師看了他密密麻麻的行事曆，他說：「雖然在有些人眼中我好像是工作狂，但我其實不是。」

新歌歌詞中「想賴床、想放假、非自願」都是在表達自己的心聲，「累到失眠」也是100％真實寫照，即便如此，瑋瑋仍用力地在過生活，因為他正在做自己喜歡的事情。瑋瑋期許透過〈一週八天〉這首歌，能夠引起被生活忙碌壓得喘不過氣的聽眾共鳴，並讓他們釋放壓力、放鬆緊繃的神經。