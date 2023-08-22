該網紅有滿滿黑歷史，曾偷拍情侶上傳到自己粉專，稱男生性騷女生，氣得當事人上門理論。(圖／取自Dcard)

該工讀生將低收戶個資貼上自己臉書，還嘲諷對方「很會生」，如今恐吃官司。(圖／取自Dcard)

高雄鳳山區公所一名工讀生不僅外洩低收戶申請者個資，還在臉書PO文嘲笑對方外表、身材與家庭狀況，隨後遭到解聘。如今遭起底為小有名氣的網紅，過往有滿滿黑歷史，甚至曾偷拍校園一對情侶，卻對外謊稱男方對女方性騷，氣得當事人揚言提告才道歉。

這名工讀生在台北念大學，暑假期間回老家高雄，應徵鳳山區公所短期工讀，負責協助民眾辦理低收入事項，但他不僅拍下申請民眾個資，還貼到自己粉專上，更羞辱對方「X的死胖子底層」、「中年生番仔」、「底層愛吃檳榔、低收還吃那麼胖」，稱來申請的都是台灣社會底層，遭網友截圖投訴至市府政風處後，遭到解聘，當場大哭。

如今不少同校學生起底，該名工讀生為自己學校工藝系網紅，IG有1萬人追蹤，平日爭議就多，習慣男扮女裝，喜歡偷拍，擔任系辦工讀生時，就偷拍別人作品集，然後評論考生長相，更曾偷拍校園情侶，稱男方正在性騷擾女方，對方上門理論要求到現實，還反嗆自己只是反串，強調是個人風格，直到情侶揚言走法律途徑時，才趕緊道歉，卻又在臉書得意稱「爽賺了一波流量」。

此外，該名爭議網紅也被發現，喜歡偷拍路人正在查看的手機內容，轉發到自己的限時動態，嘲笑批評對方的喜好，滿滿黑歷史讓同學也搖頭。

個資外洩事件曝光後，鳳山區公所表示確有其事，該名男工讀表示自己心情不佳，上傳民眾個資只是一時好玩，發洩情緒，提出自願離職，公所也即刻解除契約。政風處則表示已掌握情資，依法處理。