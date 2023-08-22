民眾遭到詐騙集團誘騙提供存摺、提款卡或密碼等事件頻傳，近來更有詐騙集團指示民眾臨櫃提款，幸好有不少銀行行員反應機敏，成功擔任起最後阻詐防線。金管會今（22）日首度公布今年上半年成功阻詐金額前10大的銀行排行榜。國泰世華銀行以阻詐4.47億元，摘下阻詐冠軍王的寶座。

根據金管會公布的10大金融機構臨櫃關懷成功阻詐金額排名，第1名是國泰世華銀行的4.47億元，件數636件；第2名是中國信託，金額4.34億元，835件；第3名是中華郵政，金額2.85億元，件數653件；第4名是台北富邦銀行，金額2.52億元，件數216件；第5名是元大銀行，金額1.89億元，件數284件；第6名是永豐銀行，金額1.89 億元，件數204件；第7名是玉山銀行，金額1.71億元，件數333 件；第8名是合庫銀行，金額1.67億元，件數154件；第9名是台灣銀行，金額1.55億元，件數215件；第10名是台新銀行，金額1.32億元，件數196 件。

據金管會統計，今年上半年，金融機構為防制詐騙執行臨櫃關懷客戶而成功攔阻的金額共計新台幣33.78億元，件數5,050件，金額約為去年同期的兩倍之多，件數增加57%。

金管會銀行局副局長童政彰稱讚在臨櫃第一線阻詐的銀行從業人員，「除了能識詐還要有膽識！」因為不少阻詐的人員常要面臨來自民眾的情緒壓力。至於有媒體關心，上述10家銀行與詐騙人頭帳戶的重疊度有多少，銀行局方面表示，報告最快9月出爐。