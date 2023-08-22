百萬網紅愛莉莎莎從爆紅後，一舉一動都被放大檢視，認愛羽球教練男友呂杰陽，也造成男方過去身分被起底，涉嫌毆打前女友引起爭議，但兩人也即時澄清事件才落幕。愛莉莎莎七夕曬與男友合照放閃，透露自己是拜月老後才認識男友，並公開當時求真命天子的6大條件，更甜蜜告白「下一年再指教」。

愛莉莎莎七夕當日在IG分享一個愛的神奇小故事，她表示在遇見男友前，有一次到嘉義拍片經過一間月老廟，決定進去拜一下，和其他單身的人一樣求能夠遇到真命天子；愛莉莎莎向月老表明理想型的6項條件，長相不用太帥但要順眼、能常常陪她、願意一起參與身心靈活動、相處舒服有話聊、不用比她有錢但不會花她的錢和年齡正6歲負1歲。

沒想到在愛莉莎莎拜完月老1個月後，她就認識了羽球教練呂杰陽，兩人第一次上課就很聊得來，之後下課都會一起去吃飯，後來自然而然開始交往；愛莉莎莎說男友比自己大1歲，也完全符合另外5項條件，竟然和求月老時祈求的一模一樣，連她自己都很驚喜。

最後愛莉莎莎透露與男友交往1年，隔空向他告白「下一年再多指教啦」。底下湧入大票粉絲留言表示羨慕，「哇，月老廟這麼靈驗，想去朝聖」、「七夕快樂，要一直幸福下去」、「記得去還願，月老才會繼續保佑你們幸福順利」、「哇已經交往一年了，愛莉莎莎看起來真的很幸福」。