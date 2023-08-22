金沙江及長江中下游流域連續兩日受大雨侵襲，水利部長江水利委員會周二（22日）發布消息稱，三峽水庫將發生今年入汛以來最大洪水。長江水利委員會已下發調度令，調度三峽水庫自當日開始增加出庫流量按日均每秒2.2萬立方米控制，後續根據滾動預報逐步加大下洩流量。

據《中國青年報》引述水文氣象預報砍，8月21至22日，金沙江及長江中下游流域有中雨、局地大雨，預計洞庭湖區、長江中游幹流、鄱陽湖水系及長江下游過程累計面雨量20至40毫米；8月23至27日，長江上游及漢江流域有一次中到大雨、局地暴雨的降雨過程，其中渠江、向家壩至寸灘區間、三峽庫區萬州至宜昌區間及漢江上游石泉以下、丹江口至皇莊區間等區域過程累計面雨量70至100毫米，金沙江中下游、沱江、嘉陵江、烏江、三峽庫區寸灘至萬州區間、清江及漢江上游石泉以上過程累計面雨量50至60毫米。

報導說，考慮實況及預期降雨，長江上游金沙江、岷江、沱江、嘉陵江、烏江等支流，三峽水庫、清江以及漢江將發生明顯漲水過程，三峽水庫將發生今年入汛以來最大的洪水過程。其中金沙江石鼓站水位將超保證水位，降雨落區內部分中小河流可能發生超警或超保洪水，局部強降雨引發山洪災害的風險高。

長江中下游水位仍較同期多年平均水位偏低3.23至4.48米，但已較2022年同期偏高1.98至2.69米。長江上游水庫群蓄水量348.89億立方米，較去年同期偏多203.35億立方米，本次結合攔洪蓄水後長江上游蓄水形勢將進一步改善。

報導指出，長江水利委員會工號下發調度令，調度三峽水庫自8月22日起增加出庫流量，按日均22000立方米每秒控制。後續根據滾動預報逐步加大三峽水庫下泄流量。