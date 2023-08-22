藍營批評雲豹能源靠綠能發財，被綠營反擊指控侯辦國政召集人杜紫軍也擔任擔任森崴董事，是綠能門神，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，對此不實指控，競辦表示遺憾，強調杜紫軍擔任森崴董事期間是民進黨執政，且從未參與公司經營，何來的門神之說。

王敏旭表示，杜紫軍召集人擔任森崴能源董事時間是2020年11月10日至2023年5月23日卸任，這段期間都是民進黨執政，根本不是什麼門神。比起民進黨執政時期，雲豹能源前董事長賴勁麟只占1％股份卻可以身兼18家子公司董事長，讓雲豹能源營收破百億，「這才是真正的綠能發電、綠營門神、綠營發大財」。

此外，森崴能源取得離岸風電標案時間是在2020年6月15日，當時杜紫軍根本還沒接任董事，跟杜紫軍完全無關。其後杜紫軍是擔任自然人董事，是提供其專業意見，並未參與公司經營，也未持有任何股份。

王敏旭指出，杜紫軍召集人具有相當專業的背景及經驗，針對當前國家面臨嚴重的能源問題，提出讓國家更好的政策，我們嚴正杜絕抹黑造謠，有心人士刻意放話，是無法轉移雲豹能源靠綠能發財，並跟綠營高層交好的事實。