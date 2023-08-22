「傑尼斯事務所」是日本知名經紀公司，由強尼喜多川創立，培養了SMAP、V6等男偶像團體，前陣子卻爆出強尼喜多川在世時長期性侵旗下藝人，前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」也跳出來證實傳聞，並控訴遭強尼喜多川多次侵犯，消息震驚各界；至今第8位練習生大島幸廣跳出來表示曾遭性侵200次，且事後強尼喜多川還會報公帳給他錢。

根據日媒《文春週刊》報導，第8位公開指控者是38歲的大島幸廣，他表示大約在1998年，當時他正讀國二，把簡歷寄到傑尼斯後，強尼喜多川邀請他去澀谷受訓，他練習結束後在強尼喜多川的公寓洗澡，被帶到有四張床的房間內，躺下後強尼喜多川為他按摩，不過位置卻逐漸往上，最後更直接拉下大島幸廣的褲子說「礙事了，所以把它脫掉吧」，當時大島幸廣很緊張，照做後被含住生殖器，強尼喜多川做完後就走去其他房間睡覺，隔天還塞給大島幸廣1萬日圓（約2227元新台幣），後來他因家庭準備搬家，告訴強尼喜多川後，對方將性交金額提到了5萬日圓（約11135元新台幣）說：「這是祕密喔，大家都是1萬元，只有你是5萬元。」並且要求大島幸廣將這筆錢報公帳，在單據下寫上金額與名字，他回憶當練習生的2年內遭侵犯次數大約有200次。

對於這段痛苦回憶，大島幸廣坦言：「即使到了現在，我偶爾也會突然回想起喜多川的行為，然後大概會有1整周的狀態都持續覺得很噁心。我在離開傑尼斯事務所的這23年間，後遺症一直揮之不去，我想我一輩子都沒辦法治好。」

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