Sandy吳姍儒先前被黃子佼爆料大鶴哭著從她家出去，只為認識許光漢。今（22日）她出席法式保養品牌DARPHIN記者會，被問及此事，她無奈表示一切都是子虛烏有，她與大鶴不熟，當天是她們第一次私下見面，大鶴雖然有傳訊給許光漢，但她不清楚內容，更沒有想私下認識許光漢，「但他很棒！很帥！但我沒有非分之想。」

Sandy還原事情經過，透露當時是想拓展人脈，所以約了一群大家都不熟的局，她與大鶴也是第一次私下碰面，被傳出要求大鶴牽線許光漢一事，Sandy冤枉直呼：「真的沒有這件事！」同時向許光漢本人及他的粉絲致歉，「我知道他（大鶴）有傳訊息給他（許光漢），但不知道傳了什麼，我還打給當天在場的圈外朋友問到底發生什麼事？」

報導曝光後，Sandy說不只吳宗憲打來問「妳#MeToo大鶴嗎？為什麼人家會哭著從妳家出去。」老公王先生也傻眼說，「妳真的很衰欸」。Sandy強調自己與王先生交往多年，只是婚前沒有公開，她在節目上誇獎許光漢耍三八僅只於螢光幕前，私下沒和對方接觸，也沒有非分之想。

提到黃子佼#MeToo事件恐影響到跨年主持，Sandy直言自己都是節目與對方合作，「他在工作上的態度跟專業度毋庸置疑，他的個人行為我沒有任何資格說。」她前陣子受邀上《嗨！營業中2》，但好友炎亞綸因性醜聞提前下車，Sandy也透露錄完《36題愛上你》就沒再見到對方，私下有傳訊關心，但被炎亞綸已讀不回，她表示能體諒，「他下次再傳訊息給我就已讀他」。