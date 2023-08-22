香港影視歌三棲天后楊千嬅近年除了在香港發展事業外，也頻頻在大陸活動，更使用抖音以及微博等社群帳號與粉絲們分享日常生活。然而她在社群上更新的動態，屢被網友發現「修圖太過」而引發討論。對此，她近日再度曬出多張美照，並直言「是原圖」讓粉絲看了忍不住大讚。

楊千嬅平時工作之餘也喜愛在社群上更新生活動態與粉絲分享。然而，卻多次被眼尖的粉絲發現她修圖的痕跡，除了今年年初她貼出與老公在街上慢跑的自拍時，就有網友發現她臉頰附近的地磚產生變形，4月時更新的貼文，也可見到身後的大樓、影子明顯扭曲，且她多次上傳的自拍照，由於顏色太過飽和，更被網友笑稱「像一幅油畫」，引發討論聲浪。

對此，楊千嬅之後更新貼文時，便偶會以字句抑或是主題標籤等方式，表明貼文中的照片是「零修圖」的原本照片。近日，楊千嬅也保持著習慣，在社群上曬出多張美照，直言：「原圖又來了。」據相關畫面中可見，她身穿紫色長裙，綁著一頭紫色頭髮，展現她幾乎不見皺紋的零瑕疵的美肌，而在另一組照片中，則是以較為接近藍色的穿搭亮相，盡顯女神氣質。

相關貼文曝光後，吸引不少網友前來朝聖，除了大讚她的凍齡美貌有如「返老還童」一般，更紛紛留言表示：「女神也太愛我們了，這麼晚了還要曬美照」、「紫色第一時間會聯想到什麼，當然楊千嬅」、「有幸的現場，你的聲音很好聽。」事實上，據港媒《香港01》報導，楊千嬅對於紫色情有獨鍾，長期以紫色髮色示人。