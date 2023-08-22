俄軍於本週二（22）公佈了一支影片，畫面中顯示出1架穿越機（FPV）結合了一具RPG-26拋棄式火箭推進榴彈，朝向烏軍車輛射擊完後，脫離返回，甚至還具備了拋棄空管子的功能，這顯示出了具備一定籌載能力的穿越機在烏俄戰場上的高效能力。烏俄雙方近幾個月來都有投入使用穿越機結合反坦克火箭彈頭執行自殺攻擊，但直接用來發射火箭筒的應用，本次應為首例，台灣無人機國家隊可參考。

據公開資訊情報來源22日發布，本起俄軍攻擊的所在地區不詳，這台穿越機吊掛的RPG-26由RPG-22發展而來，為一次性拋棄式的反坦克武器，彈體PG-26 72.5毫米成形裝藥彈（HEAT）可擊貫穿大約440公釐的傳統軋壓均質裝甲（RHA）。

目前不知道這台穿越機上安裝了什麼機構可以發射這管RPG-26，推測應為一些3D列印的機構，射後還可以拋棄管子，這個應用預示了未來無人機發展的一些新的方向，我國無人機國家隊或許可以參考。

根據本報先前報導，這些穿越機並非軍用產品，飛行半徑只有100~2000公尺，飛行時間大約15分鐘左右，不過根據烏軍和俄軍先前的影片表示，他們會自行改裝更大顆的電池，突破這些限制。穿越機需要由人員遠端控制，其操控難度不低。

⚡️🇺🇦Ukrainian border guards destroyed the 🇷🇺Russian surveillance complex Murom-M using FPV kamikaze drone pic.twitter.com/ziduaG7Y0x — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 15, 2023

不過，因爲穿越機價格非常便宜，基本上整機落在1000人民幣左右（約台幣 4300元），散裝價格更低廉只有幾百元人民幣，還能輕鬆改裝成自殺式無人機，無論是吊掛手榴彈、溫壓彈或是定向地雷，可對坦克或戰壕中士兵造成傷害，拿來作為攻頂反坦克武器，可以作為昂貴37萬美元的標槍反坦克飛彈的替代品，可同時滿足前線士兵的察打需求。