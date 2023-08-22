證期局副局長張子敏指出，這些本就行之有年，但過去是在集保內控、問答集裡規範，此次納入管理辦法、準則更整合、明確，若未來有違規就會被處以24萬至480萬元，預計最快今年11月上路。

張子敏舉出，過去曾發生過，公開收購「成功」但買家卻不夠錢履行支付的案例，此次修正「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及「公開收購說明書應行記載事項準則」部分條文草案，增訂公開收購人以「國內有價證券」作為收購對價應提出履行支付收購對價能力證明，可完備對公開收購應賣人權益的保障。

張子敏說明，過去公開收購多採「現金」收購，但為強化公開收購人履行交割義務的能力，除了現金之外，籌資工具還包括：收購人手上其他公司股票、發行新股、發公司債，多一些工具，對參與收購的投資人會比較有保障。且要求收購人現金不夠時要有備案。

哪些資產可作為履行支付證明？張子敏表示，一般是用「存款」或「股票」，為保證付款，收購方要提出銀行存款證明或股票存集保公司的證明，就是要有二套資金預備，確保公開收購可以成功。

據證期局統計，自2002年法令頒布至今年8月21日共有188件的公開收購案；今年以來則有三件、其中有一件不成功，原因是「條件沒有成就，未達原訂的百分比門檻」。

另外，明定申報延長公開收購期間以一次為限，一次延長最多50天，也就是最多可有100天收購日。明定申報延長公開收購期間以一次為限，並將「公開收購說明書應行記載事項準則」部分申報書件(負履行義務之承諾書、獨立專家之評價合理性意見書及公司決議文件等)納入條文，並增列不適用強制公開收購之條件，包括依據企業併購法進行股份轉換取得公開發行公司股份。